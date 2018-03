Pré-candidato a Federal e com chances de eleição, Melki lembra caixão feito por adversários para anunciar sua “morte política”: “Foi aqui no CTG”

Ex-prefeito ajudou a eleger cunhada deputada estadual, em 2014, e esposa prefeita, em 2016

O ex-prefeito de Vilhena e Colorado do Oeste, Melki Donadon, é o mais novo filiado do Partido Democrático Trabalhista (PDT).

O ato político aconteceu na manhã deste sábado, 24, no Centro de Tradições Gaúchas (CTG) de Vilhena.

A filiação dele nas fileiras trabalhistas foi assinada pelo senador Acir Gurgacz, presidente regional da sigla em Rondônia e pré-candidato ao Governo

Na sua fala, Melki disse que através de uma agremiação partidária se inicia a construção de uma nação e elogiou as ações desenvolvidas por Acir Gurgacz para ajudar Vilhena.

CAIXÃO

Num momento do seu discurso, Melki, que foi candidato a prefeito em 2008 e 2012, sendo derrotado nas duas vezes pelo empresário Zé Rover (PP), lembrou de um episódio inusitado que aconteceu no próprio CTG horas depois das eleições municipais: simpatizantes de Rover, após contabilizar os votos das urnas, fizeram um caixão simbolizando a suposta “morte política” de Donadon. Lembre AQUI.

No encontro, ele brincou com a situação: “Lembro que foi aqui no CTG que fizeram meu enterro. Pensei em outro lugar pra fazer o Encontro do PDT, e só seria no cemitério. Mas lá não dá, né? Eu não tenho adversários. Tudo o que faço, faço para ajudar o jovem, a criança, o adolescente, o idoso”.

Melki encerrou sua fala dizendo que “Acir, com certeza, será o melhor governador que Rondônia já teve em toda sua história”.

ESPOSA PREFEITA E CUNHADA DEPUTADA

O prestígio político de Melki é reconhecido em todo o Estado de Rondônia e, principalmente, na região do Cone Sul. Nas eleições de 2012 conseguiu eleger a cunhada, Rosângela Donadon, deputada estadual. Já em 2016, ajudou a eleger sua esposa, Rosani Donadon, prefeita de Vilhena.

CHANCES REAIS PARA CHEGAR À CÂMARA FEDERAL

Conforme pesquisa feita pelo Instituto “Brasil Dados”, em fevereiro passado, Melki Donadon seria o quinto colocado numa eventual candidatura a deputado federal nas eleições de outubro próximo. Em Rondônia são 8 vagas à Câmara Federal. Ele estaria atrás de dois deputados federais: Mariana Carvalho e Marcos Rogério.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia / Osias Hernan