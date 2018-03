BR-435: Carreta e automóvel se envolvem em acidente; uma pessoa morre no local

Acidente envolvendo uma carreta bi trem e um automóvel aconteceu por volta das 16h15 na BR-435, próximo ao Instituto Federal de Rondônia (IFRO), a cerca de 8 quilômetros do municipal de Colorado do Oeste.

As informações ainda são desencontradas, mas dão conta que uma pessoa morreu no local. Não se sabe se é da carreta ou do automóvel.

A reportagem do Extra de Rondônia está a caminho do local. Mais informações a qualquer momento.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Reprodução Rede Social