BR-435: motorista de rodo trem perde controle e vagão traseiro quebra despejando mais de 20 toneladas de soja na pista

Acidente aconteceu no final da tarde desta segunda-feira, 26, na BR-435, a cerca de 2 quilômetros após o Posto da Polícia Rodoviária Federal, em frente a Agrovila Renascer, sentido Colorado.

De acordo com informações colhidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista da carreta rodo trem, perdeu o controle de direção por motivos ainda desconhecidos e acabou saindo da rodovia.

Contudo, o motorista conseguiu controlar o caminhão evitando que tombasse, mas o vagão traseiro não suportou a pressão e quebrou, com isso, mais de 20 toneladas de soja esparramou pela pista.

De imediato, o condutor com ajuda de outras pessoas limparam a pista para não atrapalhar o trânsito. Não houve feridos apenas danos matérias.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia