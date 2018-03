Carreta dirigida por vilhenense tomba na BR-364; automóvel para dentro da carroceria

Um acidente ocorrido na noite do último sábado, 24, envolvendo uma carreta bitrem carregada de soja e um veículo de passeio provocou o fechamento por mais de 3 horas de uma pista da BR-364 entre Ji-Paraná e Ouro Preto do Oeste, na altura do Km 363, a pouco mais de 1 km da Fazendinha.

Quatro pessoas estavam nos dois veículos e apesar do susto, ninguém se feriu, apenas o dono da carreta de 58 anos de idade teve uma crise de choro ao ver o seu veículo parcialmente destruído no meio da pista. O Chevrolet Corsa Classic, placas NDO-1729, teve parte da frente destruída.

A carreta pertence a Argemiro Guimarães, de Campo Novo, no Mato Grosso, que seguia para Porto Velho, e o Corsa era conduzido pelo servidor da Funasa de Ouro Preto do Oeste Edson da Silva, o “Edson da Sucam” como é conhecido. O Corsa bateu no assoalho e foi parado por correntes que amarravam a carga, evitando um choque mais forte.

Edson voltava com a esposa da cidade de Cacoal para Ouro Preto do Oeste e logo atrás da carreta, mas disse que, quando viu o veículo capotar pisou no freio, porém os

caroços de soja espalhados na pista impediram que os freios funcionassem e por pouco não ocorre uma tragédia de grandes proporções.

Na hora do acidente, a carreta era conduzida por um motorista que mora em Vilhena e estaria testando o veículo quando capotou no meio da pista. A Polícia Rodoviária Federal interditou o trecho do acidente, monitorou o trânsito e só liberou o tráfego após toda a soja ser removida do asfalto.

Fonte e Fotos: Correiocentral