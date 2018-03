CHUPINGUAIA: Homem tem caminhão incendiado e suspeito do crime ainda tenta invadir sua casa

Por volta das 09h00 de domingo, 25, um caminhão foi incendiado criminalmente em frente uma residência localizada no Centro de Chupinguaia.

Segundo relatos do proprietário do veículo, após ouvir barulhos foi verificar do que se tratava e avistou seu caminhão de trabalho em chamas, momento em que, com a ajuda de populares conseguiu conter o fogo, porém, a cabine do caminhão já estava totalmente danificada.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, foram informados de que o incêndio tinha sido criminoso, pois vizinhos avistaram o momento em que um indivíduo alto e magro saiu correndo de perto do caminhão, no momento da explosão.

Após saírem em diligências em busca do infrator, mais uma vez os militares foram acionados pela vítima, informando que um homem com as mesmas características do autor do incêndio estava tentando invadir sua residência.

Novamente o suspeito conseguiu evadir-se do local antes da chegada dos policiais. Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso será investigado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa