Escola Paulo Freire abre licitação para construção de três salas de aula

AVISO DE LICITAÇÃO

CONVITE Nº. 003/PROAFI ADICIONAL/2018

O CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO FREIRE, torna público que de acordo com a Lei nº 8666/93 e suas alterações e demais normas regulamentares, realizará processo licitatório na modalidade CONVITE, sob regime de empreitada por PREÇO GLOBAL, tipo de licitação será o de MENOR PREÇO, na forma de execução indireta, tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção da proposta mais vantajosa, conforme disposições no edital e orientações abaixo, tendo como OBJETO a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO A CONSTRUÇÃO DE TRÊS SALAS DE AULA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, NA E.E.E.F. PAULO FREIRE, LOCALIZADA NA RUA ZACARIAS ROCHA DE AZEVEDO, 682, JARDIM ELDORADO, VILHENA-RO.

LOCAL: E.E.E.F. PAULO FREIRE, Rua Zacarias Rocha De Azevedo, 682, Jardim Eldorado, Vilhena-RO, Fone: (69) 3321-3786.

DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA: 03 de Abril de 2018.

HORÁRIO: 08:30 horas (Horário de Rondônia)

