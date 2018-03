Família acolhe cachorro de rua e mãe e filhos são atacados pelo animal

Uma família residente no Bairro Cohabinha, de Vilhena, adotou a cerca de 15 dias, um cachorro que encontrou na rua e na tarde desta segunda-feira, 26, o animal atacou mãe e filhos.

Segundo informações colhidas junto aos militares do Corpo de Bombeiros que atenderam o caso, ao ver a filha, de cerca de 6 anos ser atacada pelo animal, a mulher tentou protegê-la e acabou sofrendo diversas mordidas nos braços.

Quando os bombeiros chegaram ao local para atender as duas vítimas, o filho mais velho da mulher, de cerca de 15 anos, amarrou o animal e tentou levá-lo para os fundos do quintal, momento em que também foi atacado sofrendo vários ferimentos.

A polícia militar esteve no imóvel e devido a agressividade do cachorro, que aparentava ser mestiço com a raça Pitbull, este teve que ser sacrificado.

As vítimas foram socorridas até o hospital onde permanecem recebendo atendimentos médicos. No imóvel também havia um recém nascido, que não se feriu.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia