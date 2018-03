Hoje em SP, meteorologista que já morou em Vilhena analisa friagem em RO

O meteorologista Daniel Panobianco, em entrevista ao Extra de Rondônia, analisou a friagem que atingiu Vilhena, e o Estado de Rondônia na madrugada desta segunda-feira, 26.

Panobianco, que edita o site “De olho no tempo”, explicou que o sistema não é configurado como uma friagem clássica, com queda acentuada de temperatura. “Vocês vão notar a mudança e intensidade do vento, que soprará do quadrante sul, e máximas mais agradáveis, entre 23°C e 25°C, principalmente nesta segunda. Mas a mínima, não deve ter declínio acentuado. Deve ficar na tarde dos 19°C, 20°C”, informou.

Ele também disse que, conforme o Cptec/Inpe, a previsão de ventos fortes vai até esta terça-feira, 27, mas ainda com temperatura agradável durante as tardes dada à cobertura de nuvens e à maior possibilidade de chuva.

Atualmente residindo em Echaporã (São Paulo), Daniel Panobianco já morou em Vilhena e Ji-Paraná, entre 2005 e 2008.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia