Identificada vítima de acidente entre carreta e automóvel próximo a Colorado

Foi identificada como sendo Jurandi Oliveira, de 56 anos, a vítima de acidente ocorrido na tarde desta segunda-feira, 26, entre uma carreta rodo trem e um automóvel Fiat Palio, a cerca de 8 quilômetros do município de Colorado do Oeste.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o comerciante trafegava pela BR-435, sentido Vilhena, quando foi ultrapassar um caminhão que estava carregado com areia, com isso, acabou batendo de frente com a carreta rodo trem que seguia em sentido contrário.

No choque, o automóvel foi lançado para fora da rodovia e ficou praticamente destruído. O condutor morreu no local.

Após os trabalhos da Polícia Técnica, o corpo foi liberado para a funerária Center Pax fazer a remoção. O cadáver passará por autopsia na manhã desta terça-feira, 27. Só após a Center Pax vai cuidar do velório e sepultamento.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e registrou a ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia