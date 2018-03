Ladrão é preso pela PM dormindo tranquilamente na casa da vítima após tentativa de roubo

Por volta das 04h30 desta segunda-feira, 26, o morador de uma residência, localizada na Avenida Macapá, no Bairro Jardim Tropical, foi surpreendido por um indivíduo que adentrou sua casa e após se apossar de uma faca, começou a exigir que a vítima lhe entregasse dinheiro.

A vítima disse que não tinha dinheiro e ladrão começou a procurar por toda a casa e neste momento o proprietário conseguiu fugir e pediu a ajuda em uma residência próxima, acionando a Polícia Militar.

Após coletar as informações, uma Guarnição de Rádio Patrulha, juntamente com o proprietário, foram ao local e para surpresa de todos, se depararam com o indivíduo dormindo tranquilamente.

Diante dos fatos, o individuo recebeu voz de prisão e foi conduzido a UNISP.

Fonte: Alerta Rolim