Neto tenta matar avô a martelada, enquanto idoso dormia

Por volta das 20h30 da noite de domingo, 25, um idoso de 67 anos estava dormindo, quando foi atacado pelo próprio neto, que em posse de um martelo desferiu um forte golpe na cabeça do avô.

O crime ocorreu na Linha 09, Zona Rural do munícipio de Cacoal. Após cometer o crime o autor do fato fugiu do local. O idoso identificado como Antônio Enes foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros até o Hospital Heuro. Segundo informações, a vítima sofreu traumatismo craniano.

A Polícia Militar foi acionada e uma Guarnição de Rádio Patrulha foi até o local onde ocorreu o crime, e após coletar informações passou a realizar diligências com apoio de outras guarnições de serviço. Após alguns minutos, o suspeito, de 18 anos, foi localizado pela PM sendo apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Cacoal juntamente com o martelo utilizado no crime.

Ainda de acordo com informações, a motivação do crime ocorreu por motivos fúteis, porque o adolescente não aceita conselhos dos avós e geralmente é muito agressivo, que inclusive em outra ocasião, Vinícius chegou a lesionar sua tia.

Fonte: Alerta Rolim