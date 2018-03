Prefeita e secretário acompanham ações de pintura em avenida e praça do 5º BEC pela Semosp

A prefeita Rosani Donadon e o secretário de Obras, Valdiney Campos, acompanharam nesta sexta-feira, 23, mais um dia de trabalho da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), que na oportunidade realizou mais uma vez ações de revitalização, através da pintura da Avenida José do Patrocínio e da Praça do 5º em BEC, em Vilhena.

De acordo com Campos, as ações em questão exercidas pela pasta pertencem ao programa “Cidade Limpa” e efetivamente tem contribuído com melhorias significativas no aspecto visual da cidade.

A praça do 5º Bec e da Avenida José do Patrocínio que receberam pinturas em suas estruturas, também foram beneficiadas com as mesmas ações a Rua Gonçalves Dias, entre outras vias do centro de Vilhena.

“Nossa cidade está ficando diferente e isto também é atribuído ao bom tratamento que estamos dando para o nosso município, seja com ações de limpeza, pintura das vias, revitalização das praças, podas das árvores contribuindo com o paisagismo, entre outras atividades que estão gerando o progresso. A prefeita Rosani Donadon exige da Semosp o máximo cuidado para possamos oferecer sempre o melhor para os nossos munícipes e vem acontecendo de forma frequente e será permanecido”, enfatizou Campos.

Opinião compartilhada pela prefeita Rosani Donadon, que atribui o progresso e o aumento da valorização do município também ao trabalho dedicado dos servidores da Prefeitura. “Nossos servidores são verdadeiros guerreiros que trabalham no eito para deixar a nossa cidade mais limpa e bonita. Vejo muito empenho dos funcionários da Semosp que cumprem com muita responsabilidade as minhas diretrizes e isso tem deixado feliz, pois observo que o capricho empregado nas ações tem tornado Vilhena uma referência em higiene e beleza”, concluiu a mandatária municipal.

Fonte: Assessoria/Semosp

Foto: Divulgação