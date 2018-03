Acompanhada do vice-prefeito e do secretário Faiçal, representante da Havan inicia seleção de currículos em Vilhena

Na manhã desta terça-feira, 27, visitou a redação a redação do Extra de Rondônia, Roselaine Bataglim Marchite, Analista de Recrutamento e Seleção das Lojas Havan.

Roselaine estava acompanhada do vice-prefeito Darci Cerutti (DEM), e do Secretário de Indústria e Comércio Faiçal Akari. Roselaine está em Vilhena para dar início a recebimentos de currículos para contratação de colaborares.

A analista conta que foi muito bem recebida pelo vice-prefeito e pelo secretário Faiçal, e afirma que está confiante que as lojas Havan em Vilhena será um sucesso.

Roselaine ressalta que serão contratados cerca de 150 funcionários para trabalharem nos diversos segmentos da empresa, sendo que: também haverá vagas para menor aprendiz e pessoas com deficiência física. “Acredito que haverá uma facilidade muito grande em encontrar profissionais que a empresa busca, pois percebi que Vilhena tem profissionais do perfil que a loja precisa, sendo, comunicativas, simpáticas e que buscam crescimento profissional”, disse a recrutadora.

Seleção

A Havan firmou parceria com o SINE – Sistema Nacional de Emprego, localizado na Avenida Celso Mazutti, 5147 – Jardim Eldorado. O candidato fará um cadastro. Será feita uma pré-seleção, e após receberá uma carta de encaminhamento, onde estará agendado local e hora para entrevista. Lembrando que o SINE funciona em horário corrido, de segunda a sexta-feira, das 08h às 13h.

Vagas

Serão oferecidas vagas para operador comercial em caixa, vendedores, administrativo, recursos humanos, atendimento ao cliente, entre outros.

Não será necessário ter experiência na área que o candidato pretende atuar, pois a Havan oferece curso e treinamento para qualificar o colaborador em cada área específica, tudo custeado pela empresa.

Darci disse da satisfação de receber a representante da Havan e afirma que fará tudo a seu alcance para que a loja seja inaugurada no prazo previsto, ou seja, no mês de maio do corrente.

O Secretário de Indústria e Comércio Faiçal, ressaltou a importância da vinda da lojas Havan para Vilhena, onde vai fomentar o setor de emprego e de certa foram ajudar a alavancar o crescimento do município.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia