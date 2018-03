CHUPINGUAIA: homem é morto a facadas por colega de trabalho da esposa

Na noite de segunda-feira, 26, Iratan José da Silva, de 44 anos, foi assassinado a facadas pelo colega de trabalho da esposa, em sua residência, localizada na Rua José Gezi Batista Ferreira, no Centro de Chupinguaia.

Segundo informações do registro da ocorrência, Valdemar de Melo, de 47 anos, se dirigiu até a residência do casal para tirar satisfações com a colega, pois esta havia passado um recado da secretária da fazenda, onde ambos trabalham, informando que a gerente pretendia falar com o mesmo e este pediu para que a esposa da vítima lhe dissesse que não iria, proferindo palavras de baixo calão contra os referidos funcionários.

Como a colega passou o recado à risca e o gerente chamou a atenção de Valdemar, este afirmou que iria “furá-la”, pois ela o havia “caguetado”.

Ao ver a forma como Valdemar falava com sua esposa, Iratan interveio na discussão, momento em que o infrator se apossou de uma faca que trazia sob a camisa e desferiu vários golpes contra a vítima, que foi atingida por dois destes, no abdômen e em um dos ombros.

Após o crime, o agente retornou para sua casa, onde foi capturado pela Polícia Militar, quando tentava fugir do local em uma motocicleta. Já a vítima, foi socorrida por uma ambulância do Hospital Municipal, indo a óbito pouco tempo depois no percurso entre Chupinguaia e Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa