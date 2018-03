Confira quem marcou presença no “1º Top Car Fest” de Cerejeiras

No último domingo, 25, aconteceu o “1º Top Car Fest” no parque de exposições de Cerejeiras. O evento contou com a participação de mais de 500 pessoas para verem os carros rebaixados e equipados com som de alta potência.

O evento foi de cunho beneficente arrecadando alimentos não perecíveis para serem doados a Comunidade Terapêutica Reviver e a Guarda Mirim do município.

A equipe do Extra de Rondônia esteve presente e clicou os melhores momentos do evento.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia