Expedito Netto é eleito melhor deputado do ano por Presidente Médici

O prêmio será concedido ao parlamentar após pesquisa realizada pela Associação Comercial e Industrial de Médici (ACIPM).

O Deputado Federal Expedito Netto (PSD-RO) foi eleito pelo segundo ano consecutivo como o parlamentar mais atuante da Bancada de Rondônia pela população de Presidente Médici.

A pesquisa de opinião pública foi realizada pela Associação Comercial e Industrial de Médici (ACIPM) com o objetivo de reconhecer as Empresas e Profissionais que se destacaram em seus respectivos ramos de atividades no ano de 2017.

Expedito Netto liderou a pesquisa com 126 votos, seguido pelo Deputado Marcos Rogério (73) e Marinha Raupp (45). A votação foi feita online entre os dias 27 de fevereiro a 15 de março e contou com a participação de 755 pessoas que votaram em 104 categorias entre empresas e profissionais.

Em parceria com o Prefeito Edilson Alencar e com a Vereadora Todinha, Expedito Netto tem trabalhado por recursos e melhorias para o município de Presidente Médici. Até o momento foram destinados cerca de R$ 990 mil de emenda parlamentar individual e R$ 123 mil de emenda de bancada, totalizando cerca de R$ 1,1 milhão para a cidade.

Os recursos serão utilizados para manutenção da Unidade Básica de Saúde, pavimentação em blocos sextavados com meio fio, sarjetas, drenagem superficial de algumas vias e aquisição de dois tratores com implementos agrícolas.

“É uma honra receber da população de Médici esse prêmio novamente. Isso nos mostra que estamos no caminho certo e que muitas pessoas acompanham e acreditam em nosso trabalho. Quero agradecer a todos que participaram da pesquisa. Muito obrigado”, declarou o deputado.

O prêmio será entregue em evento realizado pela associação no próximo dia 28 de abril no Hotel Fazenda Minuano.

