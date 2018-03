Extra sorteia cinco ingressos para jogo Vilhenense x Rondoniense nesta quarta

O Vilhenense volta a campo nesta quarta-feira, 28, às 20h00 no Portal da Amazônia e enfrenta novamente o Rondoniense, valendo a primeira rodada do returno do Campeonato Rondoniense 2018.

Mais uma vez apoiado por empresários da cidade a diretoria do Leão irá oferecer gratuitamente ingressos para o jogo. Os locais onde os torcedores podem retirar seus convites. Lembrando que será distribuído apenas um ingresso para cada torcedor que for até o local munido de um documento oficial com foto:

Espaço Bem Estar (Viva Mais): Av. Pres. Nasser, 765 – Jardim América.

Locadora Vídeo Laser: Av. Cap. Castro, 3954 – Centro.

Despachante 0 km: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes 192 Sala A (Anexa a Auto Escola Líder)

Distribuidora de bebidas Líder: Av. Marechal Rondon, 4598 – Centro.

O Extra de Rondônia em parceria com o Vilhenense sorteia cinco ingressos para o jogo. Para participar basta deixar seu nome completo. O sorteio será na manhã desta quarta, 28, o nome dos ganhadores será divulgado no site.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia