Motorista perde controle de veículo e bate em poste no Bairro Moises de Freitas

O acidente ocorreu na tarde desta terça-feira, 27, por volta das 13h30, na Avenida Melvin Jones, em frente ao Centro de Treinamento do Detran, no Bairro Moises de Freitas, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas, a condutora do veículo VW Gol, de cor preta, com placas de Ji-Paraná, seguia pela Avenida Melvin Jones, sentido BR-364. Ao chegar em frente ao prédio do Centro de Treinamento do Detran, a motorista perdeu o controle de direção e acabou batendo contra um poste de energia.

Com o impacto, a condutora reclamava de dores e foi socorrida por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia