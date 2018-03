Padre Marcos fala sobre programação da Semana Santa em Vilhena

Na manhã desta terça-feira, 27, a reportagem do Extra de Rondônia, conversou com o Padre da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, Marcos Laurindo Bento, onde falou como será feita a programação da Semana Santa para o fieis católicos, em Vilhena.

De acordo com o Padre, a programação oficial da Semana Santa começou no último domingo, 25, com a Liturgia de Ramos, que comemora a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que vai até Domingo, 04, de Páscoa, onde se celebra a Ressurreição de Cristo.

O sacerdote ressaltou que o centro da Semana Santa, chamada de “Tríduo Pascal”, inicia na quinta-feira, 29, apartir das 19h00 onde é celebrada a missa do Lava-Pés. E, neste dia é feita o ato litúrgico do sacerdócio cristão, a instituição da Eucaristia e o grande mandamento do amor pelo próximo.

O eclesiástico disse também que a programação continua na sexta-feira, 30, as 15h00 os fies celebraram momentos da liturgia da palavra, proclamando a condenação de Jesus, a oração pelas Nações e o beijo da cruz, que representa o Cristo Crucificado. Mais a noite a partir das 18h30 haverá a procissão com saída da Auxiliadora para a Aparecida.

O líder católico salientou para sábado, 31, chamado de “Vigília Pascal”, começa com a Liturgia do Fogo as 21h00, onde é abençoada a Chama Nova, que representa Cristo Ressuscitado. Depois é feito uma pequena procissão dentro da igreja celebrando a proclamação da Páscoa com uma série de leituras do início da criação de Jesus até a ressurreição, encerrando com um batismo de adultos.

O Pároco finalizou dizendo que no domingo, 01, a missa será celebrada as 09h00 e as 19h00, a celebração representa a grande festa da ressurreição de Jesus.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia