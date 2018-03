Polícia Militar, órgãos de segurança e fiscalização realizam operação integrada no Cone Sul

A Operação Fronteira Mais Segura 2 foi integrada entre Polícia Militar (PMRO), Polícia Civil (PCRO), Polícia Rodoviária Federal (PRF), IBAMA e Receita Federal. Aconteceu entre os dias 22 e 24 de março, na região do Cone Sul.



O objetivo da operação foi realizar policiamento voltado ao combate a ilícitos transnacionais, contra narcotraficantes e contrabandistas que utilizam as estradas, os rios e o espaço aéreo de Rondônia como corredores para a infiltração de drogas e armas; assim como também teve como finalidade levar sensação de segurança às comunidades da zona rural da região.



Primeiro dia



A missão foi executada com duas modalidades de barreiras, sendo uma fixa e outra móvel. No primeiro dia de operação a barreira fixa concentrou-se no Posto da PRF, localizado na BR 364 e próximo da divisa entre os Estados de Rondônia e Mato Grosso. Foram apreendidas mais de 300 gramas de crack e mais de 600 gramas de maconha, bem como uma motocicleta de Cuiabá, com restrição de roubo/furto; além de dois volumes de descaminho contendo 140 celulares e carregadores de celulares.



Já na barreira móvel as equipes iniciaram o deslocamento pela BR 435, com a missão de realizar comando de abordagens em toda região do Cone Sul. Na área rural de Cabixi apreenderam uma espingarda calibre 32 e oito munições que foram dispensadas no matagal, ao lado da estrada, por ocupantes de um veículo.



No carro dos agentes foram encontrados R$ 25 mil em espécie e R$ 101 mil em cheques. Na casa dos conduzidos foram encontradas mais duas armas de fogo, uma espingarda calibre 32 e outra calibre 28 e 31 munições de mesmo calibre. Após receberem voz prisão foram encaminhados a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Colorado do Oeste.



Segundo dia



Na sexta-feira, a barreira fixa foi deslocada para a BR 174. Em abordagem a uma caminhonete foram apreendidas 04 pistolas de pressão e 03 carabinas de pressão, além de 09 volumes de descaminho com vestuários, roupas de cama, mesa, banho e infantis.



As guarnições volantes da barreira móvel realizaram patrulhamento na região de Pimenteiras do Oeste para verificação de aeródromos na região, também deslocaram-se até o distrito de Vitória da União e município de Corumbiara para realização de abordagens. Em uma residência foram encontradas seis armas, além de 40 munições de calibre 22, 05 de calibre 28 e 03 de calibre 32. Após a apreensão e prisão dos envolvidos, foi feito o registro na Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras.



Terceiro dia



Por volta das 03 horas do sábado (24) os Policiais Militares deslocaram-se para Vilhena com intuito de apoiar a missão de revista ao Centro de Ressocialização Cone Sul, localizado próximo à divisa dos Estados de Rondônia e Mato Grosso. A revista foi concluída por volta das 18 horas. Após isso, os militares deslocaram-se até a barreira situada na BR 364 para o encerramento da operação, por volta das 21 horas.



Balanço da operação



Durante as barreiras e patrulhamentos rurais foram abordados 161 carros, 32 caminhões, 04 ônibus, 47 motos e revistadas 315 pessoas. Foram registradas ocorrências envolvendo tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo, periclitação da vida e da saúde, posse de medicamento (anfetaminas) e transporte irregular de madeira.



Ao todo foram nove pessoas presas, apreendidas 04 pistolas de pressão, 03 carabinas de pressão, 09 armas de fogo, 02 armas de fogo em processo de produção, 140 celulares, 86 munições, 87 espoletas, 06 tubos de pólvora, R$ 25 mil em espécie, R$ 101 mil em cheque, 635 gramas de maconha, 335 gramas de crack, 02 comprimidos de anfetaminas, 02 caminhões com madeira irregular, 01 motocicleta e recuperado um veículo furtado; além serem encontrados diversos invólucros de entorpecentes, celulares e armas brancas durante a revista no Centro de Ressocialização Cone Sul.

Fonte: Assessoria do 3º BPM