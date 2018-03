Procura por pescado cresce ainda mais em Vilhena durante a Semana Santa

O consumo de peixes se intensificam ainda mais durante a Semana Santa, pois muitos vilhenenses que praticam o catolicismo optam pelo consumo do pescado ao invés da carne vermelha. Isto no período dos seis dias que precedem a Páscoa, mantendo assim a tradição que perpassa por gerações.

Em Vilhena, é possível encontrar várias espécies de peixes, mas os prediletos são os nativos da região amazônica. Vale destacar que por serem produzidos aqui, o preço dos produtos variam de comércio a comércio.

Em conversa com Reinaldo de Abreu Malaquias, que atua no açougue de supermercado há 23 anos, conta que “a procura por peixes aumentaram ainda mais nesta semana. Os clientes do mercado acabam escolhendo entre o tambaqui e o pintado, pois são peixes mais baratos”.

Reinaldo explica que “o quilo do tambaqui está saindo a R$ 11,75 e o pintado R$ 16,90. Há também o bacalhau, que dependo do tipo, está na média de R$ 39,00 a R$ 45,00. Os produtos geralmente são congelados e ficam expostos nos freezers do comércio, mas são todos frescos”.

Já Diego Brás, que atua há seis meses na área de pescado e recentemente abriu uma peixaria em Vilhena localizada na Avenida Curitiba, relata que “hoje estamos trabalhando com tambaqui, piau, jatuarana, panga, pirarurucu, pintado de rio e de cativeiro, sendo todos produzidos na região da Zona da Mata e no Cone Sul de Rondônia. Os que mais estão sendo procurados pela população também são o tambaqui estando a R$ 10,49 o quilo e o pintado a R$ 15,49 ”.

De acordo com os representantes dos comércios, em relação ao ano passado os valores se mantiveram, continuando acessível à população. E contribuindo para a tradição dos vilhenenses.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia