Projeto da deputada Rosângela Donadon propõe o Janeiro Branco

Data representará conscientização da população em prol da saúde mental, na busca da prevenção ao suicídio, depressão e ansiedade

A deputada Rosângela Donadon (MDB) é autora do projeto de lei que institui o Janeiro Branco no calendário do Estado, como campanha de estímulo ao cuidado da saúde mental e bem estar.

A data, de acordo com a proposta da parlamentar, representará a luta de conscientização em prol da saúde mental da população em busca da prevenção ao suicídio, depressão e ansiedade.

“O objetivo desta lei é de oferecer suporte informativo, educacional, assistencial, preventivo, avaliativo e diagnóstico à população do Estado”, ressaltou Rosângela Donadon.

A parlamentar explica que, no decorrer de todo o mês de janeiro deverá ser dada ampla divulgação, nos postos de saúde e em Centros de Apoio Psicosocial (Caps), mediante a participação voluntária dos profissionais de saúde e população interessada, a importância de que cada cidadão entenda e reflita sobre sua saúde mental e emocional, sobre condições emocionais, qualidade de vida e de suas relações.

Segundo a deputada, embora o assunto seja de fundamental importância, ainda é pouco discutido pela sociedade graças ao tabu histórico acerca dos males de ordem da saúde mental. O Janeiro Branco ressalta a parlamentar, pretende colocar o tema em evidência durante o primeiro mês do ano, fazendo com que as pessoas reflitam, discutam e atualizem suas ideias sobre o que é a saúde mental na verdade.

De acordo com o projeto, a participação da Secretaria de Saúde do Estado, em parceria com as secretarias municipais de saúde farão com que a campanha atinja todo o território rondoniense, estimulando o debate, integrando as políticas de saúde mental e promovendo o mais importante, o conhecimento.

Autor e foto: Juliana Martins