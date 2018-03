Trechos da BR-364 bloqueados por grevistas da educação serão liberados por uma hora; manifestações só terão fim com pronunciamento do governador

Os grevistas da educação, que fecharam no início da manhã desta terça-feira, 27, em todo o estado, trechos da BR-364, que só em Vilhena, está causando um congestionamento de mais de 15 km, afirmaram que a via será liberada por cerca de uma hora.

Segundo informações da Assessoria da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os grevistas liberarão a via por volta das 11h30, para aliviar o congestionamento, retornando com as manifestações após as 12h30.

De acordo com os manifestantes, a partir de então, o bloqueio só terá fim com um pronunciamento do governador Confúcio Moura, sobre o cumprimento do acordo firmado junto aos profissionais no ano de 2015, que não tem sido cumprido pelo representante do Estado.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia