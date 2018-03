Um menor é apreendido e três jovens detidos por assalto e receptação

Os assaltos ocorreram nos períodos da manhã e da tarde desta terça-feira, 27, em um ponto de moto táxi, localizado na Avenida Melvin Jones e em um mercado, situado no Residencial Moisés de Freitas, em Vilhena.

Segundo o registro da ocorrência, no início da manhã, dois indivíduos armados com facas renderam um moto taxista que estava no ponto e roubaram deste um aparelho celular, um molho de chaves e o valor de R$ 150,00. Um boletim de ocorrência foi registrado, porém, no momento ninguém foi preso.

Já no período da tarde, mais uma vez os dois infratores entraram em ação e assaltaram o Mercado Garotinho, de onde levaram isqueiros, chinelos, maços de fumo, cigarros, cerca de R$ 60,00 em moedas, dentre outros. Desta vez, os agentes não tiveram a mesma sorte e acabaram sendo capturados por guarnições da Polícia Militar, com o apoio da Força Tática.

O primeiro jovem a ser detido, com quem foram localizados 11 isqueiros, três carteiras de cigarro, R$ 110,00, uma porção de maconha pesando cerca de um grama, além de uma faca, confessou ter participado do assalto ao referido mercado, assim como de dois outros ocorridos na cidade, um na noite anterior e outro, no ponto de moto táxi acima citado. Com relação ao restante dos produtos, o infrator afirmou ter trocado em uma boca de fumo pertencente a uma jovem.

Na referida boca de fumo, que teve o endereço informado pelo suspeito, os militares encontraram três pares de chinelos, um maço de fumo, R$ 64,00, além de mais uma porção de maconha, pesando aproximadamente dois gramas. No imóvel estavam à proprietária, seu esposo e um menor de idade, que foi identificado pelo dono do mercado, como sendo o outro participante do crime.

Diante dos fatos, os envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para o registro da ocorrência. Como o casal apontado como receptadores dos produtos possui uma filha de apenas um ano e dois meses, que também estava no imóvel no momento da ação dos militares, uma conselheira tutelar foi chamada para acompanhar o caso.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia