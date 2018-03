VILHENA: movimento grevista da educação fecha rodovia próximo ao Rio Piracolino

Na manhã desta terça-feira, 27, o movimento grevista da educação fechou a BR-364, próximo ao Rio Piracolino, em Vilhena.

As primeiras informações e imagens já mostram o tamanho da fila nos sentidos Porto Velho e Cuiabá – dos veículos que trafegam pela rodovia. Cinco ônibus com manifestantes saíram de Cacoal por volta das 5 horas da manhã para se juntarem ao movimento.

O movimento visa forçar o governo a negociar com a classe por melhores salários entre outras reivindicações. Porém, vale salientar que pessoas que não tem nada a ver com o movimento estão sendo prejudicadas pela paralisação. A reportagem do Extra de Rondônia está no local. Mais informações e fotos a qualquer momento.

A Polícia Rodoviária Federal está no local e tenta convencer os grevistas a desocuparem a rodovia.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia