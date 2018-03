Adquira já o seu ingresso para 11ª edição do “Baile do Patrão” em Cerejeiras

Neste sábado, 31, acontece a 11ª edição do “Baile do Patrão”, no Espaço e Eventos Rodrigues de Cerejeiras.

O evento terá como atração Josimar Santos e Pião da Viola, Trio Sistema Bruto e banda.

Os ingressos estão à venda podendo ser adquirido no Atacarejo Amazonas, Mercado Rodrigues, Bauflex e Supermercado Santiago. Para mais informações ou reserva de mesas entrar em contato através do telefone 9 8423-2530.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo Extra/ Divulgação