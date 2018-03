CORUMBIARA: Vereadores gastam R$ 10 mil em diárias a Brasília; mas o congresso está em recesso na Semana Santa

Um absurdo o que os nobres vereadores do pequeno município de Corumbiara fizeram esta semana.

Simplesmente estão fazendo um “Tur” pela bela cidade de Brasília e ainda vão ganhar R$ 10 mil em diárias, sem contar com valores em passagens aéreas ida e volta entre outras regalias pelo passeio.

Os vereadores Sidnei dos Santos Moura (PP), mais conhecido por “Nei Moura”, Terezinha Aparecida Rosa Silva (PT), popular “Terezinha do Sindicato”, José Carlos de Lima (PDT), conhecido por “José Leiteiro” e Valdinei da Costa Espindola (PDT), popular “Caverinha” presidente da Câmara Municipal de Vereadores, usaram a desculpa que viajaram a Brasília com dinheiro público, para tratar de “Assuntos de Interesse do Município”. Porém, se esqueceram de se inteirar sobre a presença dos deputados federais e senadores em Brasília durante a Semana Santa.

No Site em.com.br (clique aqui e confira) há uma matéria falando que os deputados terão “feriadão” de dez dias do plenário da Câmara durante a Semana Santa.

Obviamente que se tratando de políticos, claro que vão aproveitar no máximo a folga e estarem em suas bases negociando, já que 2018 têm eleições.

Com isso, a pergunta que não quer calar, o que os nobres vereadores de Corumbiara, cidade que segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no último Censo tinha apenas de 8.802 habitantes, estão fazendo em Brasília, já que os parlamentares estão de folga e visitando seus currais eleitorais. Cada vereador custou para o contribuinte R$ 2,5 mil em diárias que corresponde no período de 25 a 30 de março, totalizando R$ 10 mil.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração