Dalterson Vieira assume comando do PTC em Vilhena

Dalterson Vieira Pinto visitou a redação do Extra de Rondônia, na tarde desta quarta-feira, 28, onde falou sobre o Partido Trabalhista Cristão (PTC).

Dalterson que há vários anos participa da política vilhenense e já comandou siglas partidárias no município, agora assumiu o diretório municipal do PTC em Vilhena.

De acordo com Vieira, o presidente estadual do PTC, Jair Montes, vereador na capital Porto Velho, vai cumprir agenda política a partir do dia 15 de abril no interior do Estado e estará em Vilhena para dar posse ao novo presidente.

Dalterson ressalta que o partido está aberto a filiações e construção de alianças. Além disso, pretende desenvolver um grande trabalho no Estado.

O presidente enfatiza que a sigla terá nomes próprios para deputados estaduais e federais para disputar as eleições 2018 e vai trabalhar sempre em prol do desenvolvimento de Rondônia.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação