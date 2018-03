Em matéria veiculada pelo Extra, advogado comenta o absurdo de se gastar R$ 100 mil para fiscalizar a construção da Câmara

O advogado vilhenense Carlos França, fez comentário expressivo sobre o teor da matéria veiculada pelo Extra de Rondônia com o título Câmara aprova projeto no valor de R$ 100 mil para contratar empresa que fiscalizará construção da nova Casa de Leis.

Segundo o causídico, é difícil de entender como se gasta dinheiro público com tanta facilidade em nosso país. Ainda mais sendo numa época tão difícil vivenciada por todos os brasileiros.

Leia na íntegra o comentário feito pelo advogado:

Difícil de entender como se gasta dinheiro publico de forma tão fácil em épocas difíceis como estamos vivenciando nesse pais. Pra se ter uma ideia dos gastos anunciados pela Câmara Municipal de Vilhena, com contratação de empresa para execução das obras, reformas e ampliação da Casa de Leis Municipal, basta acessar o Portal de Transparência e la confirmar a contratação de Profissional com formação em Arquitetura para confecção de Projeto de Arquitetura no valor de R$ 12.000,000 (Processo nº 110/2017) – de 14/08/2017; Posteriormente, Processo nº 115/2017 – de 23/08/2017, para contratação de outra empresa para realizar serviços de execução/confecção Projeto de Engenharia, no valor de R$ 14.150,00. Observem que a Câmara gastou R$ 26.150,00 com a contratação de Profissionais (Arquiteto e Engenheiro) para confecção de Projetos de arquitetura e engenharia. O processo de contratação de empresa para execução da obra, reforma e ampliação da Câmara custara a bagatela de R$ 3.220.296,58, conforme Processo nº 134/2017 – de 18/01/2018, isso se não haver aditamento ao processo com o aumento desse preço. Agora querem contratar outra empresa para fiscalizar a execução da obra ao preço de R$ 100.000,00. ABSURDO, já que o município possui quadro compostos por vários engenheiros e arquitetos disponíveis e que poderiam dar suporte técnico a Câmara Municipal. Mas como se diz no linguajar popular: Pimenta nos olhos dos outros é refresco. ????????????????????

Texto: Extra de Rondônia

Comentário: Carlos França

Foto: Extra de Rondônia