Motocicleta tomada em assalto onde vítima ficou sob mira de arma de fogo é encontrada abandonada

No início da noite de terça-feira, 27, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada, devido uma motocicleta Honda NXR Bros, ter sido abandona em frente uma residência, localizada no Bairro Bodanese, em Vilhena.

No local, os militares se depararam com a referida motocicleta, sem uma das carenagens de proteção da bateria e com a chave na ignição.

Em consulta aos sistemas da Polícia Civil, foi constatado que o veículo se tratava do produto de um assalto ocorrido no dia 20 do mês corrente, onde uma jovem foi rendida por dois meliantes armados na Rua Olavo Bilac, Bairro Embratel, por volta das 18h30.

Diante dos fatos, o veículo foi conduzido até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), para o registro da ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia