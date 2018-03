Polícia identifica e apreende adolescente envolvido em tentativa de assalto a clínica médica em Cerejeiras

Logo após a tentativa de assalto com disparo de arma de fogo ocorrido numa clínica médica no município de Cerejeiras no último dia 16, a polícia começou a investigar o caso e identificou um dos autores, sendo um adolescente de 16 anos.

Diante dos fatos, foi pedida a apreensão do menor infrator. E na manhã da última segunda-feira, 26, a polícia chegou ao endereço do suspeito, onde foi cumprido o mandado de apreensão.

Na casa do adolescente foi encontrada uma pistola da Marca Taurus PT 765 com carregador, nove munições da marca CBC calibre 32, um involucro contendo 138 gramas de substancia aparentado ser maconha, um pedaço de substancia aparentado ser maconha pesando cerca de duas gramas e três gramas de substancia aparentado ser pasta base de cocaína (crack) e dois Pen Drive de 8 gigas.

O adolescente é suspeito de integrar uma quadrilha que cometeu diversos roubos e furtos nas cidades de Colorado e Cerejeiras.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia