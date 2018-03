Prefeita recebe comando do Tiro de Guerra e discute melhorias para a organização Militar em Vilhena

A prefeita de Vilhena, Rosani Donadon, recebeu na manhã desta quarta-feira, 28, a visita das autoridades máxima da Região Norte do Brasil do Exército Brasileiro responsáveis pelos Tiros de Guerra. No encontro eles falaram sobre melhorias para a organização Militar no município e ficou acertado a ampliação para 100 vagas no Tiro de Guerra de Vilhena.

A visita aconteceu no gabinete da prefeita e contou com a presença do comandante do Tiro de Guerra de Vilhena, subtenente Jurandir Santana, dos coronéis de Manaus, Carlos André Almeida e Luís Moises de Oliveira Braga Otero e do ex-prefeito Melki Donadon.

Durante a visita, os comandantes do Tiro de Guerra agradeceram a prefeita Rosani Donadon pelo apoio que ela tem dado à entidade e também solicitaram algumas melhorias para a organização em Vilhena.

O coronel Otero ressaltou que o Tiro de Guerra de Vilhena é considerado um dos melhores da região.

Já o subtenente Jurandir Santana agradeceu a prefeita pelo apoio as atividades do Tiro de Guerra. “A parceira com o poder Executivo é fundamental para nós. A prefeitura entra como administradora do Tiro de Guerra, e nós trabalhamos com a parte operacional”, disse o subtenente Jurandir Santana.

A prefeita Rosani Donadon aproveitou a oportunidade para falar da importância das atividades desenvolvidas pelo Tiro de Guerra, em Vilhena, e se comprometeu a continuar trabalhando para melhorar a entidade que presta um brilhante trabalho no município. “Vamos continuar trabalhando empenhados para melhorar o Tiro de Guerra em Vilhena, que presta um lindo trabalho no nosso município, contribuindo com a promoção da cidadania dos nossos jovens”, disse a prefeita.

Rosani Donadon comemorou a notícia da ampliação do número de vagas no Tiro de Guerra em Vilhena. “Desde o início do mandato temos trabalhando para ampliar o número de vagas do Tiro de Guerra. Estou muito feliz em saber que será ampliado o número de vagas em breve e mais jovens terão a oportunidade de aprender valiosas lições na entidade”, finalizou a chefe do poder executivo.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação