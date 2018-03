PRF divulga balanço da operação “Santo Antônio do Matupi”

No período compreendido entre os dias 19 e 26 deste mês, a PRF, atendendo a uma requisição da Procuradoria da República no Amazonas, realizou uma operação focada no enfrentamento à criminalidade no Distrito de Santo Antônio do Matupi, localizado no Município de Manicoré/AM.

Durante os 5 dias de fase operativa propriamente dita, foram apreendidas uma porção de 80g de cocaína, uma arma de fogo de calibre restrito (.40) e de propriedade da Polícia Militar de São Paulo, além de recapturados dois foragidos da Justiça (sendo um deles por duplo homicídio).

Nove policiais rodoviários federais foram convocados para esta missão, que foi desenvolvida em uma região com histórico de conflitos entre indígenas e não indígenas, notadamente envolvendo a Comunidade Tenharim.

Fonte: PRF/Assessoria

Fotos: PRF