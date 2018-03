Processo Seletivo é anunciado pela prefeitura de Espigão do Oeste

A prefeitura de Espigão do Oeste, no Estado de Rondônia, divulgou o período de inscrições de um novo Processo Seletivo, que objetiva a contratação temporária de seis médicos.

As vagas são para profissionais nas especialidades de Clínico Geral (3); Obstetra (1); Visitador (1) e Anestesiologista (1). Estes servidores deverão atuar em jornadas que variam de 20h a 36h por semana, com remuneração de R$ 3.310,51, podendo chegar à R$ 10.394,71 com as gratificações somadas.

Os interessados poderão inscrever-se no período de 9 a 13 de abril de 2018, diretamente na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Rio Grande do Sul, nº 2.705, Centro, nos horários de 8h às 12h.

O contrato dos profissionais será valido por seis meses, com possibilidade de prorrogação, conforme consta no extrato de edital de abertura disponível para consulta em nosso site.

Texto: Assessoria/ André Fortunato

Foto: Reprodução