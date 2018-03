Semana do Índio terá atividades organizadas pela Semec e Semas

Uma programação especial, em comemoração ao Dia do Índio, está sendo organizada em Vilhena pela prefeitura municipal, através das secretarias de Assistência Social (Semas) e de Esporte e Cultura (Semec) e com apoio da Fundação Cultural, Semed e Funai. A Semec vem coordenando os trabalhos com os gestores da pasta, Natal Jacob (secretário) e o professor Manoel Ayres (adjunto).

Para o dia 21 de abril, a programação será na aldeia Aroeira, a cerca de 22 km de Vilhena. Uma equipe da Semec, coordenada pelo secretário e o adjunto, sairá da cidade por volta das 05h30 com destino a aldeia e lá complementará atividades junto às ações locais que já estarão sendo realizadas.

De acordo com o secretário, a programação terá o envolvimento da Semec, aldeia Aroeira, Semed, Fundação Cultural, Semas e Funai, onde promoverão torneio de futebol masculino e feminino, além de gincanas e distribuição de refrigerantes e “cachorro quente”. A previsão é que as atividades se iniciem às 09 horas e encerradas até as 16 horas do dia 21 de abril.

Em visita à Semec, Jonado Sabanê, professor e diretor da escola indígena estadual “Irenel de Souza”, garantiu que o evento terá as presenças de indígenas das etnias Tawandê, Manduka, Idalamarê e Sabanê. A previsão é que naquele dia 480 pessoas participem da programação entre índios e não índios.

Natal Jacob reforço que a prefeita Rosani Donadon estará presente ao evento, assim como o vice-prefeito, Darci Cerutti e alguns secretários municipais. “A prefeita Rosani Donadon já determinou que a sua assessoria agendasse esse compromisso, assim como o meu amigo Darci Cerutti e meus colegas secretários de outras pastas. A prefeita solicitou que déssemos atenção especial aos representantes das aldeias e que todo empenho fosse feito para que a programação, com os nossos irmãos indígenas, tivesse o mesmo sucesso que a programação do ano passado”, destacou o secretário.

Texto: Assessoria

Fotos: Semec