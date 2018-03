Veículo tem estepe furtado dentro de pátio do Detran em Vilhena

Na manhã de terça-feira, 27, o proprietário de uma picape Fiat Strada procurou a Polícia Civil para registrar uma ocorrência de furto, relacionada ao estepe de seu veículo, que estava apreendido no pátio do Detran, em Vilhena.

Segundo o denunciante, seu veículo ficou apreendido por 10 dias e quando este foi retirá-lo, notou que o estepe do mesmo havia sumido.

Em contato com a diretoria do departamento responsável, o proprietário foi aconselhado a registrar um boletim de ocorrência para obter o ressarcimento do bem furtado, pois não havia como saber quem praticou o crime, já que a movimentação no local é intensa.

Ainda segundo o denunciante, que falou com a reportagem do site por telefone, no momento em que foi retirar seu veículo do pátio do Detran, nenhum responsável pelo setor o acompanhou, fato este que acredita ter facilitado na ação do agente do crime, que também pode ter sido alguém que foi retirar um veículo e se apossou do objeto sem ser vistoriado.

A Extra de Rondônia tentou entrar em contato com a diretoria do órgão, a fim de obter mais informações sobre o caso, mas não obteve êxito.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia