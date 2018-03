Vilhenense enfrenta Rondoniense hoje no Portal da Amazônia

O Vilhenense Esportivo Clube enfrenta o Rondoniense Social Clube, nesta e quarta-feira, 28, às 20h00, no estádio Arnaldo Lopes Martins, o “Portal da Amazônia”, valendo a primeira rodada o returno do Campeonato Rondoniense 2018.

No último confronto, o Leão do Norte empatou em 1 a 1 com o Periquito da Capital, no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho, valendo a última rodada do estadual.

O Auri-Negro do Portal, campeão do primeiro turno do campeonato, volta em campo diante da sua torcida a partir das 20h00, no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia/Petter Vargas

Foto: Extra de Rondônia