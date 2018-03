Vilhenense perde em casa para Rondoniense o primeiro jogo do returno

O Rondoniense estreou com vitória na noite desta quarta-feira, 28, sobre o Vilhenense por 1 a 0 no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena, pela primeira rodada do returno do Campeonato Rondoniense Loterias Caixa 2018.

O único gol da partida foi marcado por Paulinho aos 24 minutos da etapa final.

Com o resultado, o Rondoniense assumiu a liderança do returno com três pontos. O complemento da rodada será no sábado com dois jogos. O Genus enfrenta o Real Ariquemes no estádio Aluízio Ferreira, enquanto que o Barcelona recebe no sábado o Ji-Paraná no estádio Portal da Amazônia. No domingo, a rodada será fechada com o duelo entre Guajará e VEC no estádio João Saldanha.

Na próxima rodada, o Rondoniense recebe no dia 7 de abril o Barcelona no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho. Já o Vilhenense encara no mesmo dia o Ji-Paraná no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena.

O Jogo – As duas equipes iniciaram o returno em ritmo acelerado e alternaram bons momentos na partida, porém sem oferecer muito perigo aos goleiros. O Vilhenense explorou bastante a criação do meia Leandrinho e a velocidade do atacante Wellitinho. Já o Rondoniense chegou a criar chances com Marcolino e Maranhão.

Na volta do intervalo, o Rondoniense voltou melhor a campo. Aos 7 minutos, Lucas Daniel recebeu na área, passou por seu marcador e bateu colocado, mas a bola acertou a trave. Aos 24’, Maranhão finalizou, o goleiro Silva espalmou e a bola voltou para Paulinho bater e abrir o placar para o Periquito. Aos 36’, Paulinho arriscou de fora da área, mas o goleiro Silva fez grande defesa.

Ficha Técnica

Vilhenense 0 x 1 Rondoniense

Local: estádio Portal da Amazônia (em Vilhena-RO):

Data: 28/03/2018 (quarta-feira);

Árbitro: Maicon Pessoa de Souza;

Assistentes: Adenilson de Souza Barros e Adailton Francisco de Souza; 4º árbitro: Jurandir Lico de Camargo;

Gols: Paulinho aos 24′ do 2º tempo;

Cartões amarelos: Lagoa (Vilhenense);

Vilhenense

Silva; Álvaro, Alemão, Júnior e Willian; Cucaú, Lagoa, Michel (Ariel) e Leandrinho (China); Wellitinho e Vandinho (Wellington Rolim). Técnico: Mirandinha.

Rondoniense

Raphael Alemão; Joilson, Sidney, Fábio Gomes e Hugo Almeida (Igor); Maciel, Paulinho, Lucas Daniel e Marcolino; Maranhão e Alesson (Giovani). Técnico: Luis dos Reis.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Alexandre Almeida