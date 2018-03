Barcelona inicia venda antecipada de ingressos para duelo contra o Ji-Paraná

A diretoria do Barcelona Futebol Clube iniciou nesta quarta-feira, 28, a venda de ingressos para a partida do próximo sábado, 31, diante do Ji-Paraná pela rodada que abre o 2º Turno do Campeonato Rondoniense 2018.

O torcedor pode comprar seu ingresso antecipadamente por R$ 10,00 nos seguintes pontos de venda: Escritório do Barça, na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, em frente a garagem da Eucatur; no Auto Posto Taffarel, na Avenida Jô Sato, em frente a UNISP; e no Restaurante Esquina, na avenida Capitâo Castro,no Centro.

O clube também lançou duas promoções aos seus torcedores. Uma é para quem ainda não comprou o modelo 2018 da camisa do Barça. Neste caso o torcedor poderá adquirir o combo com uma camisa e um ingresso por R$ 50,00, até ao meio dia do sábado, 31. Até a sexta-feira, 30, a venda será feita no escritório do clube, em frente a garagem da Eucatur. Já no sábado, um ponto de venda será montada na Praça Genival Nunes, em frente ao Estádio Portal da Amazônia.

A outra promoção irá sortear no intervalo da partida Barcelona x Ji-Paraná uma camisa e um fone de ouvido aos torcedores presentes no Portal da Amazônia. O sorteio será feito pelo canhoto do ingresso.

O Barcelona terminou o primeiro turno com 11 pontos na terceira colocação. No sábado, inicia a disputa por uma vaga na semifinal do Campeonato Rondoniense 2018.

Texto: Assessoria

Foto: Assessoria