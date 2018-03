CEREJEIRAS: jovem pede água para Idoso como pretexto para assaltar sua casa

O caso se deu no último domingo, 25, com um morador do setor chacareiro da cidade de Cerejeiras, de 77 anos, que acabou sendo agredido por um indivíduo que chegou em sua residência lhe pedindo água, como pretexto para praticar um assalto.

Segundo o registro da ocorrência, três jovens chegaram na casa da vítima, porém, apenas um entrou no quintal e pediu um copo com água.

Assim que o idoso entregou o copo ao suspeito, este anunciou o assalto colocando uma das mãos sob a camisa, dando a entender que estava armado e ordenado com agressividade que o homem entrasse no imóvel e se deitasse no chão.

Diante da negativa da idoso, ambos entraram em luta corporal, no entanto, devido a idade avançada da vítima, esta acabou sendo empurrada contra uma escada, que estava encostada e uma parede da casa, sofrendo várias escoriações.

Diante dos gritos de socorro da vítima, o agressor e os dois cúmplices que assistiram a cena, fugindo do local.

Após colherem as informações referentes às características dos agentes, uma guarnição da Polícia Militar saiu em diligências em prol da localização dos mesmos, logrando êxito na captura de dois destes, sendo um, menor de idade.

Os dois suspeitos foram apresentados na Delegacia da Polícia Civil para o registro da ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa