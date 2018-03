Empresário pioneiro em Colorado coloca nome a disposição como pré-candidato a deputado estadual

Davi Orneles dos Santos, popular “Davisão” empresário e pioneiro no município de Colorado do Oeste, visitou a redação do Extra de Rondônia, na tarde de quarta-feira, 27, onde falou de suas pretensões políticas para contribuir ainda mais para a cidade que lhe acolhe há 40 anos.

Davisão, contou que já se aposentou e as empresas estão sob o comando dos filhos, com isso, “agora chegou a hora de contribuir com minha vasta experiência com a cidade que escolhi para fixar residencia, trabalhar e criar meus filhos”, disse o pioneiro.

Davisão lança seu nome como pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT).

De acordo com o empresário, a comunidade está pedindo mudança na classe política, isso o levou a colocar seu nome a disposição da população de seu município, haja vista, que Colorado não tem um representante na Assembleia Legislativa e sua bagagem como empresário de sucesso pode ajudar a alavancar maior desenvolvimento para a região do Cone Sul.

O pioneiro ressalta que Colorado e região estão praticamente órfãos de políticos comprometidos com o povo, e que é preciso ter um representante a altura para dar voz à população e as ações que precisam ser feitas sem demagogia e com muito trabalho.

Para encerrar, Davisão diz que se tiver sucesso no pleito eleitoral, vai colocar sua experiência como empresário de sucesso e fazer a diferença na região do Cone Sul.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia