Extra de Rondônia receberá prêmio como site destaque em Cerejeiras e Colorado

Confirmando a posição de ser o site de notícias mais acessado do Cone Sul, o Extra de Rondônia vai receber mais dois prêmios no começo do mês de abril. Desta vez, a homenagem ocorrerá nos municípios de Cerejeiras e Colorado.

Em uma pesquisa realizada pela empresa “Ângulo Pesquisa”, o site obteve 75% de aceitação em Cerejeiras e 80% em Colorado do Oeste, a apuração foi realizada do dia 08 a 11 de janeiro.

A entrega do prêmio ocorrerá na próxima terça-feira, 03 de abril, no Polo de Eventos de Colorado e no dia, 04, no Zero Grau Eventos em Cerejeiras. Na ocasião, também serão homenageadas personalidades políticas e empresariais que se destacaram.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação