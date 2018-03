Menor é apreendido por RP tentando arrombar imóvel no Jardim Social

Por volta da 09h00 desta quinta-feira, 29, um menor foi flagrado tentando arrombar uma residência localizada no Jardim Social, em Vilhena e acabou sendo apreendido por uma Rádiopatrulha (RP) do Centro.

De acordo com uma testemunha que flagrou o menor tentando invadir o imóvel, assim que percebeu que estava sendo observado, o suspeito empreendeu fuga, mas acabou sendo localizado pela polícia e apreendido.

O infrator confessou que havia quebrado uma vidraça da casa e se apossado de uma chave de fendas que estava sobre um móvel, com a qual tentava retirar as dobradiças da porta, quando percebeu que estava sendo observado e fugiu sem lograr êxito no furto.

Diante dos fatos, o menor foi conduzido até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia