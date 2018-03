Nota de R$ 50,00 falsa é apreendida em agência bancária no Centro de Vilhena

No início da manhã de quarta-feira, 29, uma nota de R$ 50,00 falsa foi apreendida na agência do Banco Brasil, no Centro de Vilhena.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma mulher de 34 anos foi até a agência para fazer um depósito na conta do esposo e ao pedir ajuda para um funcionário, o mesmo verificou que uma das notas do envelope era falsa.

Diante do fato, a cédula foi retida pela agência, que se comprometeu em remetê-la ao Banco Central para análise e um boletim de ocorrência foi registrado sobre o caso.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Ilustrativa