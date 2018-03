Técnico do Barcelona pede demissão e deixa clube às vésperas de jogo importante

Alex Oliveira não é mais técnico do Barcelona Futebol Clube. O treinador pediu demissão na manhã desta quinta-feira, 29. Oliveira comandou a equipe durante todo o primeiro turno do campeonato com sete partidas, três vitorias, dois empates e duas derrotas.

A informação foi divulgada no facebook do clube, mas não revelou o motivo do pedido da demissão. O pedido da saída do treinador ocorreu na sede do clube, e aceito pelo presidente Jose Luiz Pereira.

O treinador de goleiros, Edison Nogueira assume interinamente até a diretoria anunciar um novo treinador. O Barcelona entra em campo neste sábado, 31, diante do Ji-Paraná, no Portal da Amazônia, valendo a primeira rodada do returno do campeonato.

Jose Luiz Pereira disse que ficou surpreso com decisão de Alex. “Fomos pegos de surpresa, mas entendo e aceito sua atitude, ele tem seus motivos, nós do Barcelona só temos a agradecer pelo ótimo trabalho que ele prestou”.

Nota à Imprensa

A diretoria do Barcelona Futebol Clube lamenta informar que o treinador Alex Oliveira pediu na manhã desta quinta-feira (29) o seu desligamento do clube.

Oliveira comunicou sua decisão ao presidente José Luiz Pereira em reunião na sede do clube e disse se sentir feliz por ter feito parte deste projeto e que sai com o sentimento de dever cumprido.

José Luiz disse que foi uma surpresa a decisão de Alex Oliveira de sair. “Fomos pegos de surpresa, mas entendo e aceito sua decisão, ele tem os motivos dele, nós do Barcelona só temos a agradecer pelo ótimo trabalho que ele prestou ao clube”.

Alex Oliveira comandou o Barcelona ao longo de todo o primeiro turno do Estadual. Foram sete jogos com três vitórias, dois empates e duas derrotas. Deixa o time na terceira colocação do Estadual.

Enquanto a diretoria busca um novo técnico, o treinador de goleiros Edison Nogueira assume interinamente.

O clube reforça o agradecimento ao técnico Alex Oliveira e faz votos de um futuro de sucesso.

Barcelona FC

Texto: Extra de Rondônia/Petter Vargas

Foto: Reprodução