Barcelona acerta retorno do técnico Tiago Batizoco

O Barcelona Futebol Clube acertou o retorno do técnico Tiago Batizoco que estará à frente do time no segundo turno do Campeonato Rondoniense Loterias Caixa 2018.

Como técnico, Batizoco autuou no times de América-GO, Ariquemes-RO, Comercial-MS, Cotia-SP, Cruzeiro-RO, Espigão-RO, Novooperário-MT, Rolim de Moura-RO, Rondoniense-RO, Santos-RO, VEC-RO, Barcelona-RO, e, por último o Ji-Paraná-RO.

Em seu retorno ao clube, Tiago tem como missão reconduzir o Barcelona na disputa do titulo estadual. O time encerrou na terceira colocação no primeiro turno e neste sábado, 31 enfrenta o Ji-Paraná, no Portal da Amazônia, valendo a primeira rodada returno do campeonato.

Texto: Extra de Rondônia/Petter Vargas

Foto: Extra de Rondônia