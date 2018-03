FFER sorteia árbitros para 2ª rodada do returno

A Comissão de Arbitragem da FFER (Federação de Futebol do Estado de Rondônia) sorteou na tarde de quinta-feira, 29, os árbitros e assistentes pra a segunda rodada do 2º turno do Campeonato Rondoniense Loterias Caixa 2018.

Para o duelo entre VEC e Real Ariquemes foi escolhido o árbitro Fledes Rodrigues Santos, que será auxiliado por Valdebranio da Silva e Sérgio Carlos Rodrigues, enquanto que o quarto árbitro será Jurandir Lico de Camargo. O duelo será na quinta-feira (05/04), às 20 horas (horário de Rondônia), no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena.

Para a partida entre Rondoniense e Barcelona foi escalado o árbitro Mezaque Guimarães da Rosa, que atuará ao lado dos assistentes Edilson Soares Falcão e Reginaldo Alves de Melo, enquanto que o quarto árbitro será Mário Roberto da Costa. O jogo será no sábado (07/04), às 20 horas (horário de Rondônia), no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho.

Para o encontro entre Vilhenense e Ji-Paraná foi sorteado o árbitro Salvino Rosa da Silva, que será assistido por Valdebranio da Silva e Renato Aparecido Oliveira, enquanto que Jurandir Lico do Camargo será o quarto árbitro. O duelo está marcado para o sábado (07/04), às 20 horas (horário de Rondônia), no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena.

Já para o confronto entre Guajará e Genus foi designado o árbitro Maicon Pessoa de Souza, que trabalhará ao lado dos assistentes Márcia Bezerra Lopes Caetano e Cristiano Pereira Lopes, enquanto que o quarto árbitro será Fábio Alves de Paula. O jogo será no domingo (08/04), às 16 horas (horário de Rondônia), no estádio João Saldanha, em Guajará-Mirim.

Fonte: Futebol do Norte