Inaugura neste sábado o novo espaço do “Old Ranch”

Neste sábado, 31, inaugura o novo espaço da casa de show mais sertaneja de Vilhena, “Old Ranch – West Music”, localizado na Avenida Major Amarante, no antigo “Gastro Beer” centro da cidade.

O “Old Ranch” está ativo há mais de seis anos e agora no novo espaço oferecerá uma super infraestrutura com capacidade de até 420 pessoas, área vip, pista de dança, palco equipado, bar amplo, camarotes, três bilheterias e chapelaria.

O espaço está decorado no estilo “Velho Oeste” com peças que mesclam referências ao Colorado, Texas e Tennessee (EUA) . A fachada e o interior foram inteiramente construídos com madeira de reflorestamento certificada para manter as características genuínas de uma casa de shows pioneira em seu segmento.

A casa é gerenciada pelos empresários Eliton Costa e Adelço Basto, que atuam no ramo do entretenimento a mais de 10 anos, possuindo assim, uma vasta experiência. E para este fim de semana, o “Old Ranch” receberá a dupla cuiabana Rodrigo & Ramon, além de contar com a participação especial do DJ Ulis.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação