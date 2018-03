Procissão de Encontro reúne católicos vilhenenses na Sexta-feira Santa

No município de Vilhena, católicos participaram, na noite desta Sexta-Feira Santa, 30 de março, da Procissão do Senhor dos Passos, que seguiu para o encontro com a imagem de Nossa Senhora das Dores.

A caminhada aconteceu na Capitão Castro, uma das principais avenidas do centro de Vilhena, saindo da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora em direção à Igreja Nossa Senhora Aparecida.

O encontro simbólico entre mãe e filho aconteceu durante o trajeto, e contou com a participação dos padres Marcos Laurindo Bento e Antônio Moreira dos Santos (Toninho), e o diácono Paulo Lermen.

A procissão encerrou na Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, onde o padre Marcos presidiu a celebração.

PROGRAMAÇÃO

A programação oficial da Semana Santa continua neste sábado, 31, com a “Vigília Pascal” nas comunidades, que representa a espera do Cristo Ressuscitado. No domingo, 01, encerra o tríduo pascal com a festa da ressurreição de Jesus.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia