Acusado de estuprar menina de seis anos em Cerejeiras é condenado a mais de nove anos de prisão

Ismael Pereira, de 19 anos, acusado de estuprar uma menina de seis anos, no dia 25 de agosto de 2017, no município de Cerejeiras, foi condenado a nove anos e dois meses de reclusão em regime fechado.

Constam nos autos do processo 1000935.5-2017.822.0013 – movido pelo Ministério Público do Estado de Rondônia, que foi provado a autoria do crime praticado pelo acusado Ismael Pereira de estupro contra a menor de seis anos.

Na ocasião, segundo o delegado responsável pelo caso, Rodrigo Spiça, Ismael relatou que no dia do crime, saiu de sua residência por volta das 16h40, mesmo horário que o fato ocorreu, para ir até a casa de amigos, tomado um sorvete na rua e ao retornar, se deparou com o pai da criança já o acusando do estupro.

Ismael relatou ainda, que ao avistar a viatura da polícia, subiu em um pé de jaca e ali permaneceu por muito tempo, e após saiu pelos fundos de sua residência, se escondendo em um matagal, onde ficou até o início da noite.

Ainda segundo o jovem, como havia ficado sem comer e beber, foi até a casa de um amigo, que lhe aconselhou a se entregar, devido o caso ter sido divulgado na imprensa e sua foto estar circulando pelas redes sociais. Com isso, Ismael acampando de um advogado foi até a delegacia e se apresentou ao delegado.

Na época, as investigações comprovaram que Ismael cometeu o crime de estupro contra a criança. Ele foi condenado a nove anos e dois meses de prisão em regime fechado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo/Extra